شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة إنبى ويستعد لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي، ويبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد الاسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة انبى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا.

وخضع أحمد بوسكا حارس مرمى الإنتاج الحربى للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من معسكر فريقه استعداداً لمواجهة إنبى ، وأكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربى أن ناديه ليس طرفاً فى أزمة أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مع نادي أسوان، وذلك بعدما تقدم مسئولو أسوان بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ضد أحمد بوسكا بعد التوقيع لأسوان والإنتاج في يناير الماضي، وقال العميد مهدي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب قام بسداد 200 ألف جنية لأسوان ولذلك تم قيده بقائمة الإنتاج الحربي من قبل اتحاد الكرة.

وفسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.

وأضاف أمين أن الشكوى تجددت من نادى أسوان ضد بوسكا بعد عدم سداد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.