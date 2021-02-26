شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض وديات قبل مواجهة المقاصة خوفاً من الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المرتقبة في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 2 مارس المقبل، والذى يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك خوفاً من الإرهاق.

وقال علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الجهاز الفني فضل العمل على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين بدلاً من خوض المباريات الودية التي قد تؤثر على إرهاق اللاعبين خاصة مع تلاحم المباريات.

وعصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها الحسيني إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية لينضم إلى قائمة الإصابات فى خط دفاع الفريق، بعد إصابة فادي نجاح فى العضلة الضامة وإصابة فاروقا نور الدين بشد فى الخلفية.

ويبذل الجهاز الطبي بالمقاولون أقصى طاقته لاستغلال فترة التوقف في تجهيز وتأهيل فاروقا باعتباره أقل الإصابات بين زملائه للانتظام مع الفريق خلال فترة قصيرة قبل عودة المباريات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الوصول إلى النقطة 14، حيث خاض ذئاب الجبل 14 مباراة بالدوري حتى الآن، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الثمين الذى حققه فريق المقاولون على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة.

وقال النحاس في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مكسب مهم في توقيت صعب بالنسبة لنا، كررنا نفس الأخطاء الدفاعية، ولكن الضغط الذي يعاني منه الفريق هو سبب تلك الأخطاء، اللاعبون مستعجلون المكسب، لم نستفيد من الشوط الأول والهواء معنا، ولكن سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني.