انتحار مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق بعد اتهامه بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي

محمد الفلاح - الجمعة 26 فبراير 2021

أعلنت السلطات انتحار جون جيديرت مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق في الأولمبياد والذي ربطته علاقات بطبيب الفريق لاري نصار المتورط في فضائح جنسية بعد أن وجهت له في وقت سابق اليوم الخميس اتهامات بالاتجار في البشر والاعتداء الجنسي.



وقالت المدعية العامة في ميشيجان دانا نيسيل "تم اخطار مكتبي بالعثور على جثة جون جيديرت بعد ظهر اليوم عقب انتحاره.

"إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية".

وعمل جيديرت مدربا لفريق الجمباز الأمريكي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012. كما كان يملك في السابق ناديا للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين.