شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختبر 4 لاعبين طبياً اليوم لتحديد مصيرهم من مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد لاعبو فريق البنك الاهلى للكشف الطبي من قبل طبيب الفريق لمعرفة مدى شفائهم قبل مواجهة أسوان في بطولة الدورى الممتاز، كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة .

وقام لاعبو البنك الاهلى والجهاز الفني بقيادة خالد جلال باجراء المسحة الطبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكره المصري خوض الفريق لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من المباراة .

واستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحه 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينه السادس من اكتوبر والذي إستمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجاري في الثانية والنصف عصراً ويستضيفها ستاد بترو سبورت.

البنك الأهلى يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.