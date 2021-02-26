شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز عبد الرحمن مجدى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البوسنى يوفيتش برنامج بدنى لتجهيز لاعبه عبد الرحمن مجدى صانع العاب الفريق العائد من الإصابة بتمزق فى العضلة الامامية للمشاركة فى مباراة الاهلى المقبلة ، ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى معسكر مغلق بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس اعتبارا من أمس الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى يستهله بمواجهة مرتقبة أمام الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل.

وحرص الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش على استدعاء كافة اللاعبين للتواجد فى المعسكر باستثناء المصابين، القائمة ضمت تواجد عبد الرحمن مجدى بعد غياب طويل عن الفريق بسبب الإصابة فيما لم يتواجد مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صبحى قائد الفريق ومحمود دونجا لاعب وسط الإرتكاز لأسباب متنوعة.

وضمت القائمة كل من

حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – عبد السميع "ميعا"

خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.