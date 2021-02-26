شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات مهمة فى إطار الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 ، بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و الطيران مع الأوليمبي و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الزهور.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.