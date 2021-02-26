شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات مهمة فى إطار الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 ، بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و الطيران مع الأوليمبي و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الزهور.
يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.
وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا للنهائيات وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.