هشام نصر: نتعامل مع الأندية دون النظر للألوان..وهذا موقفنا إذا رفض الأهلي اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه يتعامل مع 18 ناديًا في الدوري دون النظر لألوان؛ حيث وافق 17 ناديًا منهم على استكمال منافسات الموسم الماضي بالققائمة القديمة.

وأضاف نصر، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس:"بعد المرحلة الأولى 10 أندية تتنافس على الهبوط لعبوا بالقائمة القديمة خلال هذا الموسم وهناك 8 أندية آخرين يتنافسون 4 منهم من يتنافسون على اللقب أرسل 3 منهم رسميًا أنهم سيلعبون بالقائمة القديمة".

وتابع رئيس اتحاد الكرة:"لو قلت للأندية التي هبطت أنتم لعبت بقائمة والأربعة فرق التي تنافس على اللقب سيلعبوا بقائمة أخرى ماذا سيقولون؟.. سيقولون لي ألغب الهبوط، كان لديً تحفظًا في البداية على استكمال الدوري".

وأتم نصر، تصريحاته بالإشارة إلى أنه حال رفض الأهلي استكمال البطولة سيتم النظر إلى لائحة العقوبات وما تقتضيه.