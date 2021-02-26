الخطيب يطالب لاعبي الاهلي المصري بتحقيق طموحات الجماهير

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري إجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول اليوم الخميس، في حضور لجنة التخطيط بالنادي.

وأكد الخطيب خلال الإجتماع على ضرور الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، لاسيما أن الفريق سيخوض تحديات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وذكر النادي الأهلي عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم أن الخطيب حرص على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.

وأضاف النادي أن الخطيب عقد جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الفريق الأول.

يذكر أن الأهلي خسر صفر / 1 أمام مضيفه سيمبا التنزاني أول أمس الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتجمد رصيد الفريق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائي الفريقين بالجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة.

كما يبتعد الأهلي (حامل اللقب) بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا، الذي يتربع على الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويستعد الأهلي لاستئناف مسيرته ببطولة الدوري المصري، التي يسعى للاحتفاظ بلقبها للموسم السادس على التوالي، حيث يستضيف طلائع الجيش يوم الأحد القادم في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث حاليًا في ترتيب البطولة المحلية برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، بفارق ثماني نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 12 مباراة.