جاميكا ترغب في استدعاء أنطونيو مهاجم وست هام للمنتخب

قال اتحاد كرة القدم في جاميكا لرويترز إنه تحدث إلى ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد بشأن التحول للدفاع عن ألوان منتخب البلد الواقع في منطقة الكاريبي.

واستدعى منتخب إنجلترا أنطونيو البالغ من العمر 30 عامًا عدة مرات بواسطة المدرب الحالي جاريث ساوثجيت والمدرب السابق سام آلاردايس لكنه لم يخض أي مباراة مع البلد الذي ولد فيه.

ويحق للمهاجم المولود في لندن، والذي سجل ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليتقدم وست هام للمركز الرابع، اللعب بإسم منتخب جاميكا عبر والديه.

وقال دالتون وينت الأمين العام لاتحاد كرة القدم في جاميكا لرويترز إن الاتحاد تحدث إلى اللاعب لاقناعه باللعب لمنتخب البلاد في تصفيات منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) لكأس العالم 2022 والتي ستنطلق في سبتمبر أيلول.

وقال وينت “إنه لاعب جيد جدا سيضيف الكثير للتشكيلة”.

وقالت صحيفة تليجراف في وقت سابق إن أنطونيو الذي رفض فرصة مماثة في 2016 سيقبل العرض هذه المرة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى وست هام وأنطونيو للتعليق.