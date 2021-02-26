الدوري السعودي | اتحاد الكرة يُبريء حسين عبد الغني من التمييز العنصري ضد سيبا

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارًا يتضمن عدم ادانة حسين عبد الغني المدير التنفيذي في نادي النصر، وبراءته من التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول بنادي الشباب.

وكانت مباراة الفريقين في المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)،والتي انتهت بفوز الشباب 4 / صفر، قد شهدت احداثًا مثيرة بعد نهايتها حيث تبادل الناديان الاتهامات بعد أن اتهم سيبا لاعب الشباب حسين عبد الغني بالتلفظ العنصري عليه، وأكدت اللجنة التي نشرت قراراتها على موقع اتحاد الكرة الالكتروني، رد شكوى اتهام نادي الشباب على حسين عبدالغني، لعدم ثبوت مخالفته.

وقررت اللجنة إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب ثلاث مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وإيقاف البرازيلي سيباستياو جونيور لاعب الشباب مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال، مع غرامة بذات المبلغ على النادي الأبيض، لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام.

وأحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية، وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحسب الأختصاص

ويتصدر الشباب ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 28 نقطة.