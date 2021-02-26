مصدر في بين سبورت: نشوب مشكلة بين عصام الشوالي وأحمد الطيب بسبب الأهلي!

نشبت مشكلة بين المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي والمعلق الرياضي المصري أحمد الطيب على مدار الأيام الماضية، وصلت إلى حد الخلاف، بسبب مباراة النادي الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر خاص بـ “الخليج 365” داخل بي إن سبورت عن نشوب المشكلة بين الشوالي والطيب بعد اعتذار المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” عن تعليق مباراة الزمالك وتونغيث السنغالي يوم الاثنين الماضي لأسباب شخصية، أي قبل 24 ساعة من المباراة.

وأضاف نفس المصدر “عصام الشوالي تم إرغامه على تعليق مباراة الزمالك وتونغيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار علي محمد علي، وكان يأمل في تعليق مباراة الأهلي بدلاً من الزمالك، وبالفعل طلب من الإدارة التعليق على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، إلا أن أحمد الطيب تمسك بالتعليق على المباراة ورفض الزمالك جملة وتفصيلا”.

وواصل “أحمد الطيب عمل بكل ما لديه من قوة للتعليق على مباراة الأهلي وسيمبا، حيث لم يذق طعم التعليق على مباريات للأهلي منذ 3 سنوات تقريبًا في قنوات بي إن سبورتس، وكادت القناة تواصل منعه من تعليق أي مباراة للأهلي بعد كم الشكاوى التي وصلت ضده من جمهور القلعة الحمراء، لكن علاقاته تدخلت، كما أنه مارس ضغوطات كبيرة منذ تعيينه بالخروج في فيديوهات مستمرة على تويتر، بشكل يومي، لاستفزاز جمهور الأهلي الغاضب”.

وأكد مصدر الخليج 365 أن أحمد الطيب تشبث بالتعليق على مباراة الأهلي وسيمبا رغم تواصل إداري من قنوات بي إن سبورتس معه لإقناعه بالتعليق على مباراة فريقه المفضل “الزمالك” أمام تونغيث بعد اعتذار علي محمد علي لأسباب شخصية، لكنه رفض بقوة كي لا يظهر الأمر وكأن جمهور الأهلي تسبب في إبعاده عن مباراة سيمبا.

وانتشر وسم (هاشتاج) عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بواسطة جمهور الأهلي قبل 48 ساعة من مباراة سيمبا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يطالب إدارة بين سبورت بإبعاد أحمد الطيب عن التعليق على المباراة واستبداله إما بالمعلق العماني خليل البلوشي أو التونسي عصام الشوالي.

وشعرت إدارة بين سبورت بالحرج أمام جمهور الأهلي، وأرادت الاستفادة من اعتذار علي محمد علي عن التعليق على مباراة الزمالك عن طريق منحها إلى أحمد الطيب لكن الأخير تخلى عن الزمالك من أجل الأهلي بشكل مفاجيء وغير متوقع.

وألمح نفس المصدر إلى أن المعلق الرياضي “أحمد عبده” كان المُرشح الأول للتعليق على مباراة الأهلي وسيمبا، إلا أن علاقات أحمد الطيب تدخلت وأطاحت به.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي خسر المباراة بهدف دون رد ليتقهقر إلى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونجولي.

وكانت مباراة الاهلي وسيمبا هي الأولى بالنسبة لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا من بعد حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020 التي أقيمت في قطر بين 4-11 فبراير الجاري.