نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وسوسيداد في الدوري الاوروبي “ركلة جزاء ضائعة..والفار يُبطل فرحة توانزيبي”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وسوسيداد في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2021/2020، والتي استضافها ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات اليوم الخميس 25 فبراير 2021.

سيطر التعادل السلبي على مباراة اليونايتد وسوسيداد بسبب سوء استغلال لاعبي الفريقين للفرص الكثيرة التي أُتيحت لهم أمام المرميين على مدار الـ 90 دقيقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكادت شباك مانشستر يونايتد تهتز بهدف مُبكر من ركلة جزاء أضاعها نجم سوسيداد “ميكيل أوريازابال” في الدقيقة 14، بتسديدها خارج المرمى في المدرجات.

مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 51 ارتدت رأسية من “بوتيستا” في العارضة الأفقية لمرمى مانشستر يونايتد، لتضيع فرصة ثانية على ريال سوسيداد لتسجيل هدف السبق مقابل 4 فرص لمانشستر يونايتد.

وتحسن بعد تلك الفرصة مردود مانشستر يونايتد بفعل التغييرات الثلاث التي أجراها المدير الفني أولي جونار سولشاير، عندما أشرك ماركوس راشفورد وبراندون ويليامز وأكسيل توانزيبي بدلاً من برونو فيرنانديز ووان بيساكا وفريد في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 63 سجل أكسيل توانزيبي هدف تقدم مانشستر يونايتد برأسية قوية للغاية بعد تلقيه كرة عرضية من أليكس تيليس في ركلة ركنية، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد مراجعة تقنية الفار بسبب ارتقاء متهور من المدافع السويدي فيكتور ليندلوف اصاب بها أحد لاعبي سوسيداد.

وكان مانشستر يونايتد حسم تأهله إلى دور الـ 16 بفضل فوزه على ريال سوسيداد في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد الأسبوع الماضي.

وتعامل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير مع مباراة الإياب وكأنها تجريبية، فقام بإشراك معظم اللاعبين البدلاء وفي مقدمتهم حارس المرمى الانجليزي “دين هندرسون” والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس وقلب الدفاع الإفواري إيريك بايي.

كما شارك نيمانيا ماتيتش ودانييل جيمس وماسون جرينوود في التشكيل الاساسي للشياطين الحمر، وخلال الشوط الثاني استعان سولشاير بالمزيد من البدلاء أمثال براندون ويليامز وتوانزيبي وعماد ديالو وشوريتيري.