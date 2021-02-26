نتيجة مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي “بعد رحلة الكونفدرالية..تهديد الوداد”

تعرف على نتيجة مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي، موسم 2021/2020، لحساب مؤجلات الجولة السابعة، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2021 على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

رفع الرجاء شعار لا بديل عن الصدارة أمام غريمه التقليدي “الوداد” بتحقيق الفوز على طنجة بهدفين دون رد، بعد العودة من رحلة الكونفدرالية الصعبة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي قبل 3 أيام.

وسجل ثنائية الرجاء “نوح سعداوي وبن مالانجو” على مدار شوطي المباراة، ليواصل فريق النسور ملاحقة الوداد على صدارة جدول ترتيب البطولة المغربية inwi بفارق نقطة وحيدة.

وتعرف الرجاء على منافسيه في دور مجموعات كأس الكونفدرالية، بعد سحب القرعة في القاهرة يوم الاثنين الماضي، ليقع مع أندية بيراميدز المصري ونامونجو التنزاني ونكانا الزامبي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم بين الرجاء واتحاد طنجة بتقدم فريق النسور الخضر بهدف دون رد سجله “نوح وائل سعداوي” في الدقيقة 42 برأسية قاتلة بعد تلقيه عرضية نموذجية من عبد الإله الحافظي داخل صندوق العمليات.

وحاول المدير الفني لنادي اتحاد طنجة “إدريس إل مرابط” تحسين مردود خط هجومه بإشراك يوسف أنور وأنس الصباحي مطلع الشوط الثاني، بالاضافة إلى المهاجم الكونجولي “موكوكو باتيزالدو” إلا أن الرجاء تعامل بواقعية في الخطوط الخلفية انتظارًا لفرصة إضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، أضاف الكونجولي “بن مالانجو بنجيتا” الهدف الثاني لفريق الرجاء البيضاوي بمرتدة جميلة، ليقتل آمال طنجة الذي ضغط بكل قوة في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة.

وقص نجم الرجاء “عبد الإله الحافظي” الكرة من أحد لاعبي اتحاد طنجة في خط الوسط ليقوم بشن هجمة مضادة سريعة قبل تميد تمريرة بينية مذهلة داخل منطقة الجزاء نحو بن مالانجو الذي تسلم وسدد في المرمى.

وبهذه النتيجة حافظ الرجاء على المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوداد المتصدر، أما اتحاد طنجة فقد تجمد في المركز السابع برصيد 10 نقاط بسبب تعرضه للخسارة 3 مرات متتالية في آخر 6 مباريات له في البطولة الاحترافية.

وتُعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها اتحاد طنجة (فارس البوغاز) في استغلال عثرات فريق نهضة بركان صاحب المركز الثالث المؤهل إلى كأس الاتحاد الأفريقي، حيث تعرض بركان للخسارة والتعادل في المباراتين الماضيتين أمام يوسفية برشيد وشباب المحمدية، ليبقى في المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة فقط، متساويًا مع أولمبيك آسفي الرابع.