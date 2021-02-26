انتحار مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق بعد اتهامه بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت السلطات انتحار جون جيديرت مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق في الأولمبياد والذي ربطته علاقات بطبيب الفريق لاري نصار المتورط في فضائح جنسية بعد أن وجهت له في وقت سابق اليوم الخميس اتهامات بالاتجار في البشر والاعتداء الجنسي.



وقالت المدعية العامة في ميشيجان دانا نيسيل "تم اخطار مكتبي بالعثور على جثة جون جيديرت بعد ظهر اليوم عقب انتحاره.

"إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية".

وعمل جيديرت مدربا لفريق الجمباز الأمريكي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012. كما كان يملك في السابق ناديا للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين.