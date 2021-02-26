شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالفضيل: موسيمانى أفضل من فايلر ومحمد شريف رمى الفوطة بدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد الفضيل، نجم النادى الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى أفضل من رينيه فايلر في قيادة النادى الأهلي بعدما قاد الأحمر لمنصات التتويج.

وقال شريف عبد الفضيل في تصريحات تليفزيونية: "هزيمة الأهلى من سيمبا التنزانى غير متوقعة، لأن الأهلى هو البطل والمفروض يلعب بره زى جوه، لكن موسيمانى فاجئنا كلنا بالبلوك الدفاعى من بداية المباراة، ولاعبو سيمبا يمتلكون مهارات كبيرة جدا وسريعون جدا، والمدرب طبق خطة مميزة أرهقت الأهلى عن طريق النقل الكتير فى وسط الملعب".

وأضاف: "موسيمانى أخطأ بعدم الدفع بقفشة من بداية اللقاء، لأنه قادر على تحريك الفريق كله ويمنح الفريق الاستحواذ على وسط الملعب".

وأوضح شريف عبد الفضيل: "كهربا لاعب كويس جدا ومفيد جدا للأهلى وإيجابى على الجون، والدليل أرقامه وبيلعب بشكل أساسى وأى كلام عن إعارته أو بيعه غير وارد إطلاقا إلا للاحتراف وإيجاد البديل".

وتابع: "الزمالك كان عنده فرصة كبيرة في تحقيق الفوز على تونجيث بعدما أهدروا العديد من الفرص السهلة، ومعنى أنه بيروحوا على الجون تؤكد أن المدرب قام بواجبه، وإهدار الفرص ترجع للاعبين المطالبين بالهدوء ولازم يحبوا بعض".

وأضاف: "والتر بواليا مهاجم جامد جدا وهو عنده مواصفات مهاجم النادى الأهلى، وخروج أحمد ياسر ريان للإعارة ستكون تكرارا لتجربة مصطفى محمد مع الزمالك، وهو مستقبل النادى الأهلي".

وأوضح: "محمد شريف من أمهر اللاعبين الموجودين في الدوري المصرى، وكان ماشى كويس جدا ولكن بعد تعاقد الأهلى مع والتر بواليا ولعبه بشكل منتظم، حسيت إن محمد شريف رمى الفوطة بدرى وده غلط لازم تموت نفسك في الملعب".

وعن المقارنات، قال شريف عبد الفضيل: "عمرو السولية أفضل من ساسى، وأزارو أفضل من بواليا، وموسيمانى أفضل من فايلر، وكهربا أفضل من رمضان صبحى، وقفشة أفضل من عبد الله السعيد علشان القاضية".