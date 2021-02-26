شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: مش مقتنع بأيمن أشرف "مساك".. وبيراميدز "بيهزروا" بجائزة الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل القبانى، نجم الزمالك السابق، إن نادى بيراميدز يدفع الملايين للاعبين وفى النهاية لا ينافس على بطولة، ونجد أنهم يمنحون اللاعب جائزة الشهر، هل اللاعبين أدوا فى الملعب بحق الفلوس التى حصلوا عليها حتى يحصلون على جائزة الشهر، قائلا: "بيراميدز بيهزروا والله، رمضان صبحى لاعب جامد جدا، ولا يحتاج إلى أن يكون لاعب لشهر، حيث قال مش لما اللاعبين يلعبوا بحق الفلوس اللى أخدوها يبقى ياخدوا جايزة شهر".

وتطرق القبانى إلى أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى قائلا: "مش مقتنع بأيمن أشرف كمسّاك، لانه معندوش مقومات المساك، والأهلى مش مضغوط".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه لا يود مقارنة الأهلى وبايرن ميونخ، لأن الكرة المصرية محدودة، وإذا كان الزمالك قد ذهب إلى مونديال الأندية كان سيؤدى بنفس الأداء، وكانت ستكون نفس النتيجة.

وأوضح وائل القبانى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى، أداؤه متغير مع الفريق، فى أوقات يحسن، وفى أوقات يخطئ، واصفا إياه بالمحير، وفى المقابل باتشيكو يسير بشكل جيد، ولكن المشكلة أنه من الخطأ التغيير بين الوقت والآخر.

وأضاف القبانى أن هناك عددا من اللاعبين كان يجب استمرارهم وعدم رحيلهم، مثل عمر السعيد، وأوناجم، ورزاق سيسيه، ومصطفى فتحى.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن ملاعب الدرجة الثالثة تشهد وقائع غريبة مثل جرى الجمهور خلف اللاعب، قائلا: "ملاعب بالدرجة الثالثة اللاعب بيجرى ويتمسك من الجمهور، لو الحال هيستمر كدة الغى الدورى ده لو مش فارق معاك الغيه، لكن متخليش أى لاعب كورة يجرى فى الملعب ويتشد من الجمهور".

وتطرق القبانى إلى إلغاء الفار، وأن اللجنة الثلاثية قامت بإلغاء الفار حتى يتم الاستعانة بالحكام الذين نراهم فى المباريات، قائلا: "لغوا الفار عشان يلاعب الحكام اللى مش بتعرف تلعب فى وجود الفار لأنهم مش متدربين".