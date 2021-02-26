شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات هامة فى خامس جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة الهامسة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، بتروجت مع القناة و سموحة مع هليوبوليس و الزمالك مع الترسانة والأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الداخلية و الإتحاد السكندرى مع الطيران .
يتصدر الزمالك جدول الترتيب حتى الأن برصيد 11 نقطة يليه الإتحاد السكندرى بنفس الرصيد ثم طلائع الجيش برصيد 9 نقاط ومن بعده الأهلى فى المركز الرابع بـ 7 نقاط و يتبقى له مباراة مؤجلة ثم الطيران فى المركز الخامس بنفس الرصيد .
فيما تم تحديد يوم 10 مارس المقبل موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة بسبب تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.
وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة
فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.
كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.