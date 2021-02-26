شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى النجوم: مصلحتى أبيع كريم فؤاد للأهلي بس الكورة فى ملعب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، أن كريم فؤاد المعار لنادى إنبى يمتلك عرضا من نادى بنفيكا البرتغالى وطلب خضوعه لفترة معايشة، وتمنى أن يبيعه للأهلى.

وقال محمد الطويلة فى تصريحات تليفزيونية: "بنفيكا البرتغالى كان مهتما بخضوع كريم فؤاد لفترة معايشة معه، وحسام البدرى أول من توقع أن يكون كريم فؤاد نجما كبيرا".

وأضاف رئيس نجوم المستقبل: "إنبى لديه الحق نهاية الموسم فى تفعيل بند الشراء بعد دفع 15 مليون جنيه مع أحقية نادى النجوم فى نسبة البيع مستقبلا، فى آخر شهر يونيو، وكريم فؤاد من نفس بلد محمد صلاح نجريج وأتمنى أن يسير على نفس نهجه".

وأوضح محمد الطويلة: "من مصلحتى أن أبيع كريم فؤاد لنادى الأهلى أو يحترف فى الخارج ولكن احترام الحقوق يجبرنى على انتظار موقف نادى إنبى، والأهلى مش من الأندية اللى بتتفاوض مع اللاعبين بعيدا عن أنديتهم، ولو إنبى لم يفعل البند سيكون من حقنا التفاوض مع الأهلى على بيعه".

وفى ذات السياق أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، أن المبلغ المطلوب من النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد كبير، خصوصا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليا وخارجيا، لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة فى هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

وقال مدير الكرة بإنبى، أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق البترولى.

تعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضى لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهى بنهاية الموسم الجارى، مع وجود بند فى عقد اللاعب يفيد بأولوية نادى إنبى فى شراء اللاعب بشكل نهائى مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.