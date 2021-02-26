شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يقترب من العودة إلى تشكيل البنك الأهلي أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد فخرى، صانع ألعاب فريق البنك الأهلي المعار من الأهلي، من العودة لتشكيل الفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة خالد جلال الذى اجتمع مع جميع اللاعبين، وأشار إلى منح الجميع الفرصة في المباريات القادمة بشرط الاجتهاد في التدريبات و الظهور بشكل جيد.

واستأنف فريق البنك الأهلي تدريباته اليومية بعد الراحة 24 ساعة عقب ختام المعسكر المغلق للفريق والذي أقيم في أحد فنادق مدينه السادس من أكتوبر والذي استمر أربعة أيام استعدادا لمواجهة أسوان المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأحد الثامن والعشرين من فبراير الجارى فى الثانية والنصف عصراً ويستضيفها ستاد بترو سبورت.

وخضع لاعبو البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة خالد جلال لإجراء المسحة الطبية قبل انطلاق المران الخميس، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة أسوان في بطولة الدورى المصرى الممتاز في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل اتحاد الكره المصري خوض الفريق لمسحة كورونا قبل 72 ساعة من المباراة.

كما عاد محمد بسيوني للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته بشد فى عضلة السمانة، وما زال محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد مثناني وأحمد على فى مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.