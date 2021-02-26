شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 سنوات صيانة.. استاد الفيصل جاهز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة في استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، اقتربت من الانتهاء من مهماتها العملية، ومن المقرر تسليم الملعب لوزارة الرياضة في منتصف عام ٢٠٢١. وأوضحت المصادر ذاتها أن أعمال الصيانة التي خضع لها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة شملت زراعة أرضية الملعب بشكل مناسب، ورفع الطاقة الاستيعابية للمدرجات إلى ٣٠ ألفا، وإنشاء منصتين (ذهبية، وفضية)، وتحسين المقصورة الملكية، وتزيين الملعب بلوحتين إلكترونيتين، وإنشاء 4 غرف ملابس، وكذلك إنشاء غرفة تقنية «الفار»، وغرفة خاصة بالحكام، كما تم اعتماد البوابات الإلكترونية، ومواقف السيارات، إلى جانب إنشاء المركز الإعلامي بأحدث التقنيات الحالية.

يذكر أن استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة تم إغلاقه في منتصف عام ٢٠١٢، من أجل أعمال الصيانة بمدرجاته، ومنذ ذلك الوقت تعاقبت على صيانته العديد من الشركات إلى أن تم استكماله، ليكون ضمن الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس أمم آسيا ٢٠٢٧ في حال فوز ملف المملكة باستضافة الحدث القاري الكبير.