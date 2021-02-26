نحن.. في الدرعية

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عام التحديات
وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «للموسم الثالث على التوالي، نفخر في المملكة باستضافة سباق فورمولا إي الدرعية، لنفتتح من خلاله جدول سباقات بطولة العالم للفورمولا إي. لقد كان العام 2020 مليئا بالتحديات والصعوبات جرّاء الجائحة العالمية، بسبب فايروس كورونا المستجد، ولكن بتوفيق من الله، ثم بقيادة وحكمة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبدعمهما السخي اللامحدود للقطاع الرياضي، نجحنا في تخطّي هذه الظروف، وضمان استمرار استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع تطبيقنا لأعلى المعايير الصحية العالمية والتواصل الدائم مع الاتحادات العالمية والشركات المنظمة، لنقدم للعالم كما اعتدنا صورة جميلة تعكس مكانة المملكة وتُبهر العالم».
تحدٍ جديد
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل: «تعد استضافة المملكة لبطولة العالم «فورمولا إي»، مثالًا آخر على التطوّر الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية، في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، بدعم كبير ومباشر من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وما تشهده النسخة الحالية من السباق من إقامة المنافسات ليلًا لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية، لهو خير دليل على قدرات المملكة العالية وحضورها القوي دوليا».
يذكر أن الموسم السابع من بطولة العالم لسباقات «فورمولا إي»، والذي سينطلق من الدرعية، يضم (14) جولة في مختلف مدن العالم عبر القارات الخمس، وكان البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، بطل العالم الحالي، هو أوّل من حقّق لقب سباق الدرعية في موسم 2018 - 2019، وتبعه البريطانيان سام بيرد وآلكسندر سيمز، اللذان حققا لقبي سباق الدرعية في الجولتين اللتين أقيمتا في موسم 2019 - 2020، كجزء من فعاليات موسم الدرعية.