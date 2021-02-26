شكرا لقرائتكم خبر عن نوف الجيزاني لـ الخليج 365: كأس السعودية رفع سقف طموحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدت الفارسة والمدربة نوف حسين الجيزاني سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه سباق السعودية للفروسية وبما شاهده العالم، بحضور نخبة خيل العالم إلى أرض مهد الخيل المملكة العربية السعودية، والتسهيلات الكبيرة التي تمكن الخيل وملاكها من إنجاح العرس الفروسي، كما كشفت لـ«الخليج 365» سر حبها للفروسية، وتكريمها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ودخولها عالم الفروسية.

• كيف بدأت حكايتك مع الخيل؟

•• في عام 2018 جربت لأول مرة ركوب الخيل، انطلقت فيه دون خوف، من هنا اكتشفت حبي للخيل واستمريت بالتعمق في عالم الفروسية حتى أصبحت مدربة في عام 2020 أقدم دروسا في أساسيات الفروسية والتعامل مع الخيل بالطريقة الصحيحة.

• ما سر اختيارك رياضة الفروسية؟

•• حبي وشغفي لرياضة الفروسية والخيل العربية شدني لهذه الرياضة العريقة التي تحظى بدعم كبير من حكومتنا الرشيدة.

• هل تحرصين على التدريب بشكل دوري؟

•• أكيد، التدريب اليومي يكسبك المهارة ويزيد من الخبرة، إضافة لرفع المعدل اللياقي.

• من واقع تجربتك، ما الذي تعلمته من الخيل؟

•• الهدوء، سرعة رد الفعل، الجرأة، والصبر أولا وأخيرا.

• ما أساسيات تدريب المبتدئين على هذه الرياضة؟

•• التوازن والثقة بالنفس أهم عاملين لممارسة الفروسية، فالحصان مخلوق يحتاج للتعامل معه بعطف كي يتجاوب مع الفارس أو الفارسة أثناء التدريب والمسابقات، والفروسية تعزز الثقة وتعلم الصبر وسرعة رد الفعل وفقدان الطاقة السلبية.

• كم المدة التي تحتاجها الفارسة لتصبح مدربة فروسية؟

•• كل فارسة على حسب مدى تركيزها، فالتدريبات اليومية والاحتكاك بخبراء اللعبة يطوران قدرات الشخص، والآن المجال مفتوح للجميع، ويوجد دعم كبير لقطاع الفروسية يجب أن يستغل بالطريقة الصحيحة.

• كيف تعملين على سلامة المتدربات؟ وما أصعب المواقف التي تواجهينها؟

•• توجيه الفارسات بلبس أدوات السلامة مثل الخوذة والصدرية، وتوجيههن بطريقة التعامل مع الخيل، وبفضل الله لم أواجه أي موقف صعب حتى الآن.

• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟

•• المرأة في هذا الوقت تأخذ حريتها في اختياراتها.

• ما أفضل تكريم حصلت عليه؟

•• في عالم الفروسية هناك الكثير من المواقف التي يعتز بها الفارس، وأنا أعتز كثيرا بتكريم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إذ إن هذا التكريم يعتبر وساما على صدري.

• ما هوايتك الأخرى بجانب الخيل والفروسية؟

•• أعشق القراءة بشكل عام وكل ما يخص رياضة الفروسية وأبطالها والتطورات التي وصلت إليها.

• حدثينا عن تجربتك مع الإسطبل ومشاركتك في كؤوس الملوك؟

•• تجاربي مع الخيول جميلة وممتعة، وفي كل تجربة لي فيها قصة ورواية.

• ما البطولات التي شاركت بها؟

•• بطولات محلية وأخرى ودية، وأتمنى المشاركة في بطولات دولية.

• موقف حدث لك ولا يزال عالقا في ذهنك؟

•• ما زالت كلمات فتاة ذوي الاحتياجات الخاصة عالقة في ذهني عندما ساعدتها في ممارسة الفروسية، إذ بكت وحضنتي بشكل غريب وكأنني حققت لها حلمها، وأنا لدي الاستطاعة لمساعدة هذة الفئة الغالية على قلوبنا.

• كيف تقيّمين الإعلام النسائي في السعودية؟

•• الإعلام الرياضي بالسعودية متطور ويدعم الرياضة النسائية.

• كيف ترين مستقبل الفروسية النسائية بالسعودية؟

•• الدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي بشكل عام، خصوصا الرياضي، نقل الفروسية السعودية للعالمية في وقت قصير، وكان آخرها «كأس السعودية» الذي لا يزال العالم يتحدث عنه حتى الآن ورفع سقف طموحي وطموح كل فتاة سعودية.

• هل رياضة الفروسية مكلفة أو مقتصرة على شريحة معينة من الناس؟

•• جميع الرياضات مكلفة بالوقت وبالمادة، وأي رياضة لها مهتمون بها.

• كلمة أخيرة.. لمن توجهيها؟

•• الفروسية تحتاج قلبا قويا وشجاعا، أما بالنسبة للتعليم فليس هناك أحد وُلد وهو يعرف كل شيء.