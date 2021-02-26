شكرا لقرائتكم خبر عن براءة عبدالغني.. تصعيد نصراوي لأخذ «حق المظلوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برأت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، من شبهة التمييز العنصري، وذلك في القضية التي صاحبت مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت اللجنة في بيانها الصادر اليوم، عن عدم ثبوت مخالفة حسين عبد الغني للمادة (72) من اللائحة: «بعد الاطلاع على تقرير مسؤول المباراة وسماع أقوال كل من مراقب المباراة ومنسق المباراة والحكم الرابع والذين أفادوا بعدم سماع كلمة عنصرية من مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني، وبعد الاطلاع على إفادات الجهات المعنية حول الواقعة وبعد التحقيق مع كل من مسؤول نادي النصر حسين عبد الغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان ولاعب نادي الشباب سيباستياو جونيور ومدرب حراس نادي النصر ماجد الغانم، وبعد سماع شهادة الشاهد زياد شفيق الرنتيسي والتي كان فيها تناقض مع وقائع الحالة».

وأعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عبر حسابه في «تويتر»، تصعيد القضية إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية، قائلا: «الأمل بالله ثم في النيابة العامة، والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم».

وأصدرت اللجنة عدة قرارات متعلقة بالقضية، حيث قامت بإيقاف خالد البلطان رئيس نادي الشباب 3 مباريات، وتغريمه 40 ألف ريال، لقيامه بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على مسؤول من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

كما ألزمت اللجنة نادي الشباب بدفع 200 ألف ريال لنشره تصريحا تضمن إثارة للرأي العام، على حساب النادي في «تويتر»، ومخالفة أحكام المادة (50) من اللائحة، وإلزام لاعب فريق نادي الشباب سيباستياو جونيور بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، لقيامه بالإدلاء بتصريح تضمن إثارة للرأي العام، وذلك وفقاً لما نشر في حساب نادي الشباب في منصة «تويتر» وحيث يعد ذلك مخالف لأحكام المادة (50) من اللائحة.

كما أوقفت اللجنة حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، مباراتين، وقامت بتغريمه 40 ألف ريال، لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب.