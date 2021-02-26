شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال يدشن الموقع الرسمي لـ«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، النسخة المحدثة للموقع الرسمي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

جاء ذلك خلال زيارته مساء الأربعاء للنادي، وكان في استقباله أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء إدارة الاستراتيجية والمستقبل عمر بوخلف ومروان آل علي، ومحمود لطفي، إضافة إلى مدير إدارة التدريب عبد العزيز الحمادي، والمهندس حمد سالم البيماني رئيس وحدة تقنية المعلومات في المجلس الرياضي.

وقدم سيف الزعابي مدير إدارة الاتصال الحكومي في النادي، نبذة عن محتويات النسخة الجديدة للموقع.

واطلع عيسى هلال الحزامي على تجربة النادي في إصدار النسخة الإنجليزية من مجلة النادي، مشيداً بهذه التجربة لأهميتها في تعزيز الجانب الثقافي والترويج للنادي على كافة المستويات، وقدم ملاحظات قيمة في سبيل الارتقاء بالعمل.

وأوضح أحمد العويس أن الهدف والرؤية من تحديث الموقع بنسخته الجديدة يندرجان ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي الهادفة إلى إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي، وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية التي تندرج ضمن مبادرة النادي (مسرعات 24) وأن يكون الموقع الرسمي الجديد بمثابة مرجع مستقبلي لتنمية المعرفة لمنتسبي النادي في رياضات الدفاع عن النفس، ومساحة إعلامية واسعة لتسليط الضوء على نجاحاتهم واهتماماتهم، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وجامعاً لجميع الأنشطة التي ينظمها النادي مستقبلاً.

كما قدم محمود لطفي مدير إدارة الخدمات المساندة بالنادي، نبذة عن تجربة النادي في التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية المطبقة في النادي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية مضافة في العمل الإداري والفني لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونبذة أخرى عن التوجهات المستقبلية في الإدارة الذكية وفق آليات استشراف المستقبل في الإدارة الرياضية المعاصرة.