شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزوراء على الشرطة في قمة الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي

فاز الزوراء، على الشرطة، بهدف دون رد، سجله علاء الزهرة في الدقيقة 89 مستغلًا كرة ارتدت من القائم، ليكملها داخل الشباك بنجاح، ضمن الجولة العشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقدّم الفريقان مباراة جيدة كانت الأفضلية فيها للزوراء الذي أضاع لاعبوه بعض الفرص السانحة، فيما توافرت فرص قليلة للشرطة أهدرت بسبب التسرع وعدم الدقة في التسديد.

وتعادل نفط البصرة مع ضيفه الطلبة بنتيجة 1-1،سجل للطلبة مصطفى كريم برأسية في الدقيقة 32،بينما أدرك التعادل لنفط البصرة أحمد فرحان في الدقيقة 75.

وانتهت مباراة الميناء مع مضيفه الحدود بالتعادل 1-1، سجل للحدود منار طه وللميناء حسين يونس في الدقيقة 96.

وشهدت المباراة طرد لاعب الحدود منار طه في الدقيقة 75 ،بينما طرد لاعب الميناء محمد شوكان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وتعادل فريق أربيل أمام فريق أمانة بغداد 2-2، سجل لأربيل شيركو كريم وكوسرت بايز،وأحرز هدفي أمانة بغداد رضا فاضل وحسين علي.