شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعيد ميلاد ابنه على "8 سنوات"، الذى يلعب كمهاجم فى صفوف فريق السكة الحديد مواليد 2013، وأحضر نور الدين "تورتة" واحتفل بعيد الميلاد فى أجواء أسرية.



ابراهيم نور الدين وابنه



ابن الحكم ابراهيم نور الدين



على ابراهيم نور الدين

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة اليوم بين المصرى وسيراميكا المؤجلة من الأسبوع الـ9 من عمر مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم، ويضم الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام وأحمد لطفى مساعدان، وعلى طلبة حكم رابع، وصبحى العمراوى حكم فيديو ومحمود وفا حكم مساعد فيديو.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من الخامسة عشر وحتى الجولة الحادية والعشرين من الدوري من الدوري، وكذلك مباراة المصري المؤجلة من الجولة الثالثة عشر والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالى:

المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر: والتي تجمع بين المصري وبيراميدز، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني من مارس المقبل.

مباراة الجولة السادسة عشر: والتي تجمع بين إنبي والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الثالث عشر من مارس المقبل.

مباراة الجولة السابعة عشر: والتي تجمع بين المصري وطلائع الجيش، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الثالث من أبريل المقبل.

مباراة الجولة الثامنة عشر: والتي تجمع بين الإسماعيلي والمصري، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق السابع من أبريل المقبل.

المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر: والتي تجمع بين المصري والأهلي، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أبريل المقبل.

مباراة الجولة التاسعة عشر: والتي تجمع بين المصري والجونة، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق الثاني من مايو المقبل.

مباراة الجولة العشرين: والتي تجمع بين أسوان والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس من مايو المقبل.

مباراة الجولة الحادية والعشرين: والتي تجمع بين المصري ومصر المقاصة، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق التاسع من مايو المقبل.