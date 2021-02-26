شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة: الملعب سيتحول إلى هيئة اقتصادية وجاهزون للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، أن مباراتى الأهلى والزمالك في الدورى ستقامان على استاد القاهرة، ومستعدون لاستقبال جميع المباريات.

وقال اللواء على درويش في تصريحات تليفزيونية: "نحاول حل أزمات المستحقات المتأخرة على الأندية بشكل ودى والأهلى والاتحاد استجابا لهذه الحلول، وهناك قضايا على بعض المستحقات التي توجد عليها خلافات بيننا".

وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة: "نتمنى وجود الجماهير في المدرجات مرة أخرى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ورجوعها للملاعب يرجع لقرار الدولة وليس لنا، واستاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات من شهر مارس وحتى آخر مباراة 10 مايو بين الأهلى والزمالك في مباراة الدور الثانى من بطولة الدوري المصرى".

وأوضح على درويش: "مباراتا الأهلى والزمالك في الدورى ستقام على استاد القاهرة، ولم أعلم هل الأهلي هو من طلب لعب مباراته على استاد القاهرة بدلا من السلام أم هو قرار أمنى".

وتابع على درويش: "استاد القاهرة سيتحول إلى هيئة اقتصادية، ولا نتأخر عن استقبال أي مباراة كما حدث مع الأهلي عندما طلب مواجهة المريخ السودانى به، ونستطيع استقبال مباراتين في يوم واحد كما حدثت في بطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر، والكلام عن أن الاستاد بيتم إغلاقه لمدة طويلة غير صحيح".