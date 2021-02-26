شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: عملت فى مجال التحكيم 7 مباريات.. والحكام كانت بتنضرب فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل القبانى، نجم الزمالك السابق، أنه عمل في مجال التحكيم وقام بالفعل بإدارة بعض المباريات فترة من الوقت، حيث وصلت المباريات التي تولى إدارتها تحكيميا إلى 7 مباريات، وحضر جمال الغندور إحدى المباريات التي قمت بتحكيمها.

وأضاف القبانى، في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أنه ترك التحكيم عندما وجد أنه محسوب على الزمالك، قائلا: "خدتها من قصيرها وسبت التحكيم".

وعن الحكم المفضل له قال إنه يعجبه أداء محمد الحنفى، ومحمود البنا، لأن الحكم عبارة عن إمكانيات، وحال اعتراض أى مدرب على القرار التحكيمى يتم إيقافه وتغريمه ماليا.

وأَضاف القبانى أنه عندما دخل مجال التحكيم لم يكن يحبها لأن وقتها التحكيم مش واخد حقه، وكان هناك حكام يتم ضربهم، فرغم أنه عنصر مهم لكنه لم يكن يحصل على حقه المادى والمعنوى.