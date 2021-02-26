شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: أبو جبل طلب المساواة بعواد.. والنفسنة سر اهتزاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، على الخلاف الدائر حول مركز حراسة المرمي بالأبيض، مؤكدا أنه ليس من حق أي لاعب رفض الجلوس على دكة البدلاء لزميله بالفريق، مشيرا إلى أنه من البداية كان لا بد من وقفة صارمة مع المتجاوزين.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تليفزيوينة إن محمد عواد يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، مؤكدا أن محمد أبو جبل طلب من مسئولي الزمالك الحصول على نفس الراتب"، متابعا: "النفسنة سيكون لها تأثير سلبي على الفريق بأكمله".

وأكد وليد صلاح عبداللطيف أن الزمالك عانى من الإجهاد في مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، لافتا إلى أن النقص في الأجنحة كان له تأثير سلبي على الفريق بشكل كبير.

وواصل: "أحمد أبو الفتوح كان يجب أن يكمل المباراة لنهايتها وإشراك عبدالله جمعة في مركز الجناح، وإشراك حسام أشرف كان علامة استفهام خاصة أنه لا يشارك في بطولة الدوري من الأساس، وكان الأجدى الدفع بإمام عاشور مبكرًا".

وتحدت عبد اللطيف عن سيف الجزيري قائلا: "لا غبار على إمكانيات التونسي سيف الدين الجزيري وكان الأفضل التعاقد مع لاعب استفيد منه محليا وأفريقيا ولا بد من منح الفرصة والصبر على مروان حمدي".

وأكمل: "باتشيكو وموسيماني يتحملان مسئولية نتائج الأهلي والزمالك الأخيرة في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، وبيتسو كان خائفا جدًا في مباراة سيمبا التنزاني وبشكل زائد عن الحد وقلقان على الزمالك قبل مباراة الترجي التونسي بسبب صعوبة اللقاء".