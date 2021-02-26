شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: رمضان صبحى ربح المادة.. ومكاسب أحمد فتحى من بيراميدز "صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلل الإعلامى أحمد شوبير مكاسب وخسائر الرباعى أحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد الشيخ بعد رحيلهم من الأهلى إلى فريق بيراميدز، مؤكدا أن إكرامى هو الرابح الأكبر من هذه التجربة.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامجه ملعب أون على قناة أون سبورت إن شريف إكرامى يعد الرابح الأكبر من تجربة بيراميدز، خصوصا أنه يخوض المباريات بشكل أساسي ويؤدى بشكل جيد رغم تلقيه العديد من الأهداف.

وتابع شوبير: "الإصابة غيبت أحمد الشيخ ولا نستطيع ان نقيم مستواه ومكاسب أحمد فتحى صفر، ورمضان صبحى يحاول الاجتهاد في صناعة الأهداف والتسجيل ولكن مكسبه ماديا وليس معنويا من التجربة، لأن الأهلى والزمالك أصحاب الظهير الإعلامى والشعبية الجارفة".

خطف فريق الجونة تعادلا صعبا من أنياب منافسه بيراميدز، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة جلال، في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ظل فريق بيراميدز في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما بقى الجونة أيضا كما هو فى المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.