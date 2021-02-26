اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 \2\2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25\2\2021، الكثير والعديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها حضور الجهاز الفنى للمنتخب مباراة بيراميدز والجونة، وإصابة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى بالرباط الصليبى.

صدمة فى الاتحاد السكندرى بعد إصابة كريم الديب بالرباط الصليبى

تلقى نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن، ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لمنتخب 2006، أن فريقه مازال فى مرحلة التكوين كما ان هؤلاء اللاعبون لم يكتمل بناء شخصياتهم أو عضلاتهم، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة كل ما يتعلق بهؤلاء اللاعبين.

أسرع رمضان صبحى، لاعب بيراميدز إلى الحكم أمين عمر، واعترض عليه عقب انتهاء لقاء فريقه أمام الجونة، والتقطت كاميرات التلفزيون لحظة دخول "العفيجى" في كلام مع الحكم الذى اكتفى بالنظر إلى اللاعب.

الأهلي يخاطب اتحاد اليد بحيثيات رفضه استكمال مسابقات 2019-2020 بقوائم العام الماضي

أرسلت إدارة النادي الأهلي ، اليوم، خطابًا للاتحاد المصري لكرة اليد تؤكد فيه رفض استكمال مباريات الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضي، لأنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

اتحاد الكرة يعدل خطأ فى جدول الدورى بسبب موعد مباراة المحلة وإنبى

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، تعديل موعد مباراة غزل المحلة وانبى فى الأسبوع العشرين من عمر الدورى، لتقام المباراة يوم 6 مايو المقبل بدلا من يوم 5 كما كان مقررا.

جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز والجونة

تواجد جهاز المنتخب الوطني الأول في مقصورة استاد الدفاع الجوي لمتابعة مباراة بيراميدز والجونة في الجولة 14 من الدوري الممتاز.