شكرا لقرائتكم خبر عن العُقدة مستمرة.. بيراميدز لا يعرف الفوز على الجونة تاريخيا فى 7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادى الجونة تفوقه على نادى بيراميدز تاريخيا والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم أمام الفريق السماوى، بعدما خطف تعادلا صعبا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة جلال، في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وفشل نادى بيراميدز في تحقيق الفوز الأول على الجونة في المباراة السابعة تاريخيا بينهما، حيث سقط في 3 مباريات، وكان التعادل حاضر في 4 لقاءات، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى:

لم يعرف تاريخ مواجهات الفريقين سوى ثلاث نتائج فى مواجهاتهما السابقة بالدورى، وهى التعادل بهدف لكل فريق فى 4 مواجهات، و2/1 فى لقاء الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى، ونتيجة 3/2.

البداية.. فى موسم 2014/2015 عقب صعود بيراميدز لأول مرة فى تاريخه تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وهى المواجهة الأولى فى الجولة الرابعة بمنتجع الأسيوطي ببنى سويف، تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 71 عن طريق عطية النشوى، وتعادل الضيوف بعدها بتسع دقائق عن طريق سعد حسنى من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالرازق في 30 سبتمبر 2014.

وفى الدور الثاني بالغردقة، تقدم سعد حسنى لأصحاب الأرض من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالعزيز فى الشوط الأول، وتعادل الضيوف عن طريق برنس نانا في الشوط الثاني في 31 مارس 2015.

وفى العام الماضي، بالدفاع الجوى تقدم الضيوف عن طريق مدافعه المخضرم أحمد سعيد أوكا، قبل أن يتعادل البرازيلي كينو فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفى الدور الثانى بالغردقة، حقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل إسلام عبد النعيم، وأحمد ياسر ريان للجونة، وعبد الله السعيد لبيراميدز.

وفى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بين الفريقين فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للجونة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى ووالتر بواليا، فيما سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى بالجولة الثامنة للمسابقة في 17 ديسمبر 2019.

وفى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز الجونة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الجونة والتر بواليا وسجل هدف بيراميدز جون انطوى فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 6 سبتمبر 2020 على ستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 25 للمسابقة.