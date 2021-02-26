7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 25 / 2 / 2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها تحديد يوم 18 ابريل المقبل موعدا رسميا لمباراة القمة المؤجلة بين الأهلى والزمالك بالدورى، بجانب مفاوضات باشاك شهير التركى مع فرجانى ساسى.

اتحاد الكرة يحدد 18 إبريل موعدا رسميا لمباراة الزمالك و الأهلي

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

اقترب ضياء السيد المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر للشباب والمدرب العام للمنتخب الأول من تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلفا لمحمود سعد الذى تمت إقالته منذ أيام، ويتم البحث حاليا عن شخص جديد يتولى هذا المنصب، والأقرب هو ضياء السيد الذى نجح من قبل فى تولى هذا المنصب لعدة سنوات بدولة الإمارات.

إسطنبول باشاك شهير التركي يفاوض وكيل فرجاني ساسي شفويا تلقي مهند عون وكيل أعمال التونسي، فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، اتصالات شفوية من مسئولي نادى إسطنبول باشاك شهير التركي، أبدى خلالها مسئولو الأخير الاهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بحيث تقام فى 14 أبريل المقبل حيث يلتقي الاهلى مع النصر فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام ، بينما يلتقى بيراميدز مع العبور بالقليوبية فى نفس اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالتاسعة والنصف أيضاً فيما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى التاسعة والنصف أيضاً بنفس اليوم على ستاد القاهرة الدولى .

اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة الاسماعيلى والأهلى لاستاد الاسكندرية

أعلن إتحاد الكرة نقل مباراة الاسماعيلى والأهلى المقرر لها 10 مارس المقبل لستاد الاسكندرية بدلا من برج العرب ، وغادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى العين السخنة التابعة لمحافظة السويس للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مشواره المحلى والذى يستهله بمواجهة مرتقبة أمام الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل.

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، تعديل موعد مباراة غزل المحلة وانبى فى الأسبوع العشرين من عمر الدورى، لتقام المباراة يوم 6 مايو المقبل بدلا من يوم 5 كما كان مقررا.