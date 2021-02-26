ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الخميس 25 / 2 /2021

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القاهرة - سامية سيد - ترتيب جدول الدورى اليوم الخميس 25 / 2 /2021، بعدما خطف فريق الجونة تعادلا صعبا من أنياب منافسه بيراميدز، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة جلال، في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.



ترتيب جدول الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري المصري

يتربع الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 لقاء حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، بينما يحل المقاصة وصيفا بـ23 نقطة من 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فقط انتصر في 6 منها وتعادل 3 مرات، ويمتلك العديد من المؤجلات بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

ترتيب جدول الدوري المصري

يقبع نادى المصري البورسعيدي في المركز الرابع بـ21 نقطة، متفوقا على سيراميكا بنقطة واحدة يليهما الجونة في المركز السادس برصيد (20) نقطة ثم بيراميدز وإنبى بـ"19 نقطة، ثم سموحة والاتحاد السكندرى برصيد (18) نقطة في المركزين التاسع والعاشر، ثم أسوان وغزل المحلة بنفس الرصيد بـ17 نقطة في الحادى عشر والثانى عشر.

وفي صراع الهبوط، يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي برصيد (10) ثم الإسماعيلي بـ(9) وأخيرا وادي دجلة متذيل الترتيب بـ7 نقاط.