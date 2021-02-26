وزير الرياضة: ستاد بورسعيد باق كما هو.. وناقشنا مع الرئيس تنظيم بطولات عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ستاد بورسعيد سيظل كما هو، بالرغم من انشاء مشروع مدينة سلام شرق بورسعيد، موضحًا أنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحداث الرياضية الممكن تنظيمها حتى 2036.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ستاد بورسعيد سيستمر كما هو بالرغم من العمل على مشروع مدينة سلام شرق بورسعيد وتطويرها لتكون مدينة رياضية ضخمة".

وتابع: "هدفنا أن تكون مصر جاذبة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى لأبعد مدى، وهذا ما يدفع رئيس الجمهورية لتطوير البنية التحتية لأبعد مدى".

وأضاف: "العاصمة الإدارية تشهد طفرة مكملة، والمدينة الأوليمبية فيها كل ما تتخيله من مكونات وعناصر أوليمبية لتساعدنا على استضافة كافة الأحداث بما فيها الخيول وأكبر ميدان رماية في العالم".

وواصل: "الاحصاءات الدولية وضعت مصر بين الدول الأكثر تأثيرًا رياضيًا، ومصر تمتلك وفقًا للاحصاءات 6 مدن الأولى على إفريقيا والوطن العربي، بداية من القاهرة، وشرم الشيخ، والأقصر وأسوان، والقاهرة تحتل التصنيف رقم 72 على مستوى العالم الأكثر تأثيرًا".

واختتم قائلًا: "عرضنا على رئيس الجمهورية أجندة الأحداث الرياضية التي يمكن الترشح لتنظيمها حتى 2036 بما في ذلك كأس العالم بالأعمار المختلفة ومواعيد الترشح لها والأوليمبياد أيضًا".