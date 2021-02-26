رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عودة مؤمن زكريا للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، محمد شوقي، إنه لايوجد موعد مُحدد لعودة لاعب فريقه السابق مؤمن زكريا للممارسة كرة القدم من جديد.

وأشار شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يُشاع عن عودة مؤمن زكريا للملاعب غير صحيح، مضيفًا:"مؤمن يتواصل مع أطباء أجانب ويؤدي برنامجه العلاجي بانتظام".

ونوه رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إلى أن توقف حركة الطيران في بريطانيا ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا هو ما منع اللاعب من السفر.

وأتم رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، تصريحاته بلفت الإنتباه إلى تواصله في الفترة الأخيرة مع الأطباء في بريطانيا:"إذا استقرت الأوضاع فيما يخض فيروس كورونا، سيسافر مؤمن زكريا هناك فنحن في لأهلي داعمون له ونتابع حالته الصحية باهتمام وأول بأول".