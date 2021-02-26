فحصي طبي لشيكابالا لتحديد حجم إصابته وموقفه من مباراة دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يخضع صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا" لفحص طبي قبل مران الفريق يوم غد الجمعة؛ لتحديد حجم الإصابة التي عانى منها.

وتعرض شيكابالا لكدمة في الركبة تسبب في خروجه من قائمة مباراة فريقه الزمالك أمام نظيره السنغالي تونجيت، والتي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

وأشار نادي الزمالك، عبر موقعه الرسمي، إلى أنه سيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي.

ونوه نادي الزمالك إلى أنه بناءً على نتائج الفحوصات والبرنامج التأهيلي سيتم تحديد موقفه شيكابالا من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها الإثنين المقبل.