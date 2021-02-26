الدوري الأوروبي: تأهل مانشستر يونايتد وميلان وروما وليستر يودع مبكراً

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان وروما الإيطاليان إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في حين خرج ليستر سيتي الإنجليزي من دور الـ32 للبطولة المثيرة.



وتأهل مانشستر يونايتد رغم تعادله بملعبه دون أهداف مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، بعدما فاز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 4-صفر على الفريق الباسكي في معقله ذهابا.



كما تأهل ميلان أيضا رغم تعادله 1-1 مع ضيفه ريد ستار الصربي، حيث كان قد تعادل 2-2 ذهابا خارج ملعبه الأسبوع الماضي، ليصعد لتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وبادر ميلان بالتسجيل مبكرا عبر فرانك كيسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، بينما سجل ألفاردو بن هدف التعادل للفريق الصربي في الدقيقة 24، قبل أن يلعب الضيوف بـ10 لاعبين عقب طرد ماركو غوبيليجيتش في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.



وودع ليستر سيتي البطولة مبكرا، إثر خسارته المباغتة صفر-2 أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الذهاب بينهما بالعاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.



جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، عن طريق لوكاس بروفود وعبد الله سيما في الدقيقتين 49 و79 على الترتيب، ليطيح الفريق التشيكي بنظيره الإنجليزي من المسابقة القارية.



وبلغ روما الإيطالي الدور ذاته، عقب فوزه على سبورتينغ براغا البرتغالي 3-1، ليتفوق في مجموع المباراتين 5-1.



وتقدم روما عن طريق البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كارليس بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 74، فيما سجل بريان كريستانتي مدافع روما هدف براغا الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل بورخا مايورال الهدف الثالث لروما.



المصدر: وكالات