الدوري الأوروبي: أرسنال يقصي بنفيكا في مباراة مثيرة وخروج مخيب لنابولي

المنامة - ياسر ابراهيم -

صعد نادي أرسنال الإنكليزي إلى دور الـ16، بعدما هزم نظيره بنفيكا البرتغالي في قمة الدوري الأوروبي لكرة القدم في مباراة مثيرة للغاية اليوم الخميس، انتهت بنتيجة 3-2.



وتقدّم النادي اللندني مبكراً في الدقيقة 21 عن طريق الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، قبل أن يعادل غوناكلفيس النتيجة في الدقيقة 43، ليتسبب بعدها داني سيبايوس في خطأ فادح استغلّه رافا سيلفا واضعاً النادي البرتغالي في المقدمة، بعدما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 1-1.



واستطاع كيران تيريني معادلة الكفة في الدقيقة 67 بعد تمريرة من البرازيلي ويليان، لكن ذلك لم يكن كافياً لتأهل أرسنال، خاصة أن التعادل بنتيجة 2-2 يعني خروج خالي الوفاض، وبالفعل تحقق مراد المدرب ميكيل أرتيتا، حين أضاف أوباميانغ الهدف الثالث.



من جانبه تأهل أياكس أمستردام الهولندي بعد فوزه على ليل الفرنسي 2-1 إياباً وهي ذات نتيجة الذهاب أيضاً، فيما اكتسح رينجرز نظيره أنتويرب بنتيجة 5-2 وبلغ الدور المقبل، أما فياريال ففاز على سالزبورغ النمساوي 2-1 مستغلاً فوزه ذهاباً 2-0.



المفاجأة الكبرى كانت خروج نابولي من هذا الدور بعد الخسارة أمام غرناطة ذهاباً بنتيجة 2-0، ورغم نجاح رجال المدرب جينارو غاتوزو في الفوز إياباً 2-1، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لبلوغ الدور المقبل.