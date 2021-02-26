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ميسي يصدم حارس مرمى إلتشي بطلب غير متوقع

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المنامة - ياسر ابراهيم - لم يصدق حارس مرمى نادي إلتشي الإسباني إدغار باديا، نفسه، بعد أن تفاجأ بردة فعل نجم نادي الأرجنتيني ليونيل خلال نهاية المباراة بين الفريقين الأربعاء.
 
وبمجرد أن انتهت المباراة، توجه باديا إلى ميسي طالبا منه قميصه، لكنه دهش عندما طلب ميسي أن يقوم هو أيضا بالمثل ويعطيه قميصه.
 
ويبدو أن باديا لم يكن يتوقع أن يطلب النجم الأرجنتيني القميص، فسارع إلى خلعه واعطائه إياه بسرعة، فيما رد ميسي بالضحك على ردة فعل الحارس الإسباني.
 
يشار إلى أن مرمى باديا كان قد تلقى ثلاثة أهداف، اثنين منهما من نصيب ميسي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من لكرة القدم، بين برشلونة وإلتشي.
 
ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في الدوري وانفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن زميله السابق ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي الاوروغوياني لويس سواريس.
 
وتقدم برشلونة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة على حساب إشبيلية (48) الذي يملك مباراة مؤجلة، كما ضيق الخناق على غريمه اللدود صاحب المركز الثاني (52).

 
المصدر: مواقع إلكترونية

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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