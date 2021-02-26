الامارات | مواجهتان في كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان في كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو بمواجهتين، إذ يلتقي فريق الحبتور مع ذئاب دبي كافو، وفريق الإمارات مع نظيره بنجاش. وستكون مباراتا اليوم فرصة ذهبية للالتحاق بركب المنافسة، إذ سيلعب الفائز في كل منهما وجهاً لوجه مع متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

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