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الامارات | مواجهتان في كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو بمواجهتين، إذ يلتقي فريق الحبتور مع ذئاب دبي كافو، وفريق الإمارات مع نظيره بنجاش. وستكون مباراتا اليوم فرصة ذهبية للالتحاق بركب المنافسة، إذ سيلعب الفائز في كل منهما وجهاً لوجه مع متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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