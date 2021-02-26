الامارات | قاسم بن عاشور يحصل على رخصة دولية

شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم بن عاشور يحصل على رخصة دولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المدرب الوطني قاسم بن عاشور، على رخصة التدريب الدولية فئة «بي» لكرة اليد، بعدما اجتاز بنجاح الدورة التي نظمها الاتحاد الآسيوي، أخيراً، والخاصة بمنح الرخصة للمدربين ذوي الخبرة، خصوصاً أن بن عاشور يملك في سجله التدريبي خبرات كبيرة، سواء كمدرب للأندية، أو على صعيد المنتخبات الوطنية، جاء آخرها توليه القيادة الفنية لمنتخب الناشئين خلال مراحل الإعداد للمشاركة المقبلة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

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