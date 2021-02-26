الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض

ذكرت صحيفة «فوتبول إنتريور» البرازيلية أن المدرب ريناتو غاوتشو رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إدارة نادي غريميو البرازيلي دخلت في مفاوضات مع غاوتشو لتمديد عقده مع الفريق حتى ديسمبر 2021.

معلق

لم يتمكن معلق في إحدى القنوات الرياضية من إخفاء مشاعره تجاه فريقه المحبّب في كرة اليد حين رصدته الكاميرات وهو يحتفل بهدف فريقه في شباك منافسه، ما لقي تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

نفقات

كشف إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي أن سبب الاستغناء عن لاعب أجنبي من فريقه، خلال الفترة الماضية، كان بداعي خفض النفقات، وليس بسبب مستواه أو الرغبة في الاستغناء عن خدماته.

اجتماع

عقد مدرب أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي اجتماعاً منفرداً مع اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق، وتحدّث معه بوضوح عن أسباب تراجع مستواه، وكيفية مساعدته على استعادته.

أغنية

نشر لاعب النصر محمود خميس، الذي غاب عن فريقه أخيراً، فيديو غنائياً على حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام» ظهر فيه مع زميليه اللاعبين ضياء سبع، ومهند القصاب، خلال أمسية احتفالية في دبي.

تغييرات

يدرس النادي الكبير إجراء تغييرات في فريق العمل الإعلامي بالنادي، بما يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة التي يمر بها النادي، وتتطلب رؤية إعلامية جديدة.

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