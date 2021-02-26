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الامارات | فرنسي يصوّب السهم بفمه لاقتناص ألقاب «دولية فزاع»

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت منافسات اليوم الثاني في بطولة «فزاع الدولية» للقوس والسهم، المؤهلة بنتائجها إلى أولمبياد طوكيو 2021، سطوع نجم المنتخب الفرنسي غوليوم توكولات (36 عاماً)، في قدرته على تحدي إعاقة يده اليسرى، واستخدام فمه في تصويب وتسديد السهم بطموح المنافسة على ألقاب النسخة السابعة من البطولة، المقامة حالياً على ملاعب «نادي دبي لأصحاب الهمم» بدبي، ويسدل الستار عليها عصر اليوم، وينافس على ألقابها 70 من نخبة لاعبي العالم.

وقال الفرنسي غوليوم لـ«الإمارات اليوم»: «رغم عدم القدرة على تحريك اليد اليسرى، جراء حادث تعرضت له قبل 10 سنوات، إلا أن عامل الإصرار والعزيمة كان وراء قدرتي على التعامل مع (الإعاقة)، والاستعانة بفمي في التصويب وتسديد السهم نحو الهدف».

ويرى اللاعب الفرنسي أنه على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن بطولة فزاع للقوس والسهم جاءت لتمنح رياضيي هذه الفئة فرصة ذهبية، ليس على صعيد كونها البطولة الأولى التي تقام منذ أكثر من عام، لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة «» فحسب، بل لمنح الرياضيين الحصول على نقاط تصنيفية مؤهلة إلى طوكيو 2021.

واختتم: «ثقتي كبيرة بإمكاناتي من أجل تحقيق الهدف المنشود، وبلوغ المجد الأولمبي».

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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