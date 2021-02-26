الامارات | بني ياس يأمل إخماد نار الخروج من الكأس على حساب عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يأمل إخماد نار الخروج من الكأس على حساب عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس، في الساعة 17:30 من عصر اليوم، على ملعبه في الشامخة، ضيفه عجمان ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، في لقاء يدخله «السماوي» لتجاوز أحزان الخروج من الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، على يد شباب الأهلي، وهي الخسارة التي لايزال صداها يتردد بسبب الجدل حول أداء حكم اللقاء، في وقت يأمل الفريق الفوز وانتظار نتيجة لقاء المتصدرين، الشارقة والجزيرة، اللذين يتقابلان اليوم أيضاً.

ويدرك لاعبو «السماوي»، الذين يحتلون المركز الثالث برصيد 33 نقطة، أن الفوز يساعدهم في استعادة الثقة بصورة جيدة، خصوصاً أنه سيقلص الفارق بينهم وبين المتصدرين إلى أربع نقاط فقط بصورة مؤقتة.

وفي المقابل، لا بديل أمام فريق عجمان، الذي يحتل المركز قبل الأخير (تسع نقاط)، إلا الفوز من أجل تعزيز حظوظه في تجنب دوامة الهبوط، ولا يمر الفريق بأفضل حالاته، إذ خسر أخيراً من اتحاد كلباء وحتا والنصر على التوالي.

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