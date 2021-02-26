الامارات | 3 مواجهات في ثانية جولات إياب دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في ثانية جولات إياب دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستهل في الخامسة عصر اليوم الجولة الثانية من منافسات مرحلة الإياب في دوري كرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات في التوقيت ذاته، يحل في الأول فريق مليحة ضيفاً على النصر، ويستقبل العين جاره الوحدة، ويلتقي الظفرة مع مضيفه دبا الحصن.

وتستكمل الجولة غداً، بلقاء الجزيرة (السابع برصيد 16 نقطة) أمام ضيفه الوصل (الخامس 23 نقطة)، على أن يستضيف الشارقة (المتصدر 33 نقطة)، فريق بني ياس (متذيل الترتيب 13 نقطة)، ويدخل شباب الأهلي (الوصيف 28 نقطة) في مرحلة الراحة الإجبارية.

ويطمح النصر (السادس 22 نقطة) إلى رد اعتبار خسارته ذهاباً أمام مليحة بنتيجة «26-35»، فيما يطلب الضيوف الارتقاء إلى النقطة 29 التي تضمن لهم انتزاع الوصافة من شباب الأهلي.

ويبحث الظفرة عن تكرار فوزه على دبا الحصن ذهاباً «33-28»، الكفيل بمنحه التخلي عن المركز العاشر، والارتقاء إلى النقطة 16 التي تضعه في شراكة مع دبا الحصن على المركز الثامن، فيما يتطلع أصحاب الضيافة إلى حصد انتصارٍ يضمن لهم النقطة 18 والمركز السابع.

وفي لقاء الجارين، يدرك العين أهمية تجديد انتصاره ذهاباً على الوحدة «40-17»، الذي يضمن للزعيم بلوغ النقطة 27 التي تضعه على مقربة من ثلاثي الصدارة، فيما يطمح «العنابي» إلى الابتعاد عن المركز التاسع الحالي برصيد 14 نقطة.

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