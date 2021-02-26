الامارات | كلباء يروّض «الذئاب» وينتقل إلى المنطقة «الدافئة»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يروّض «الذئاب» وينتقل إلى المنطقة «الدافئة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق اتحاد كلباء فوزاً مستحقاً على مضيفه الفجيرة 3-صفر في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي. وانتقل كلباء إلى المنطقة الدافئة في وسط ترتيب الدوري بـ26 نقطة، بينما ظل الفجيرة في خضم خطر القاع بالمركز الـ12 بـ10 نقاط. ونجح التوغولي مالابا في تسجيل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة.

وسيطر كلباء على غالبية مجريات المباراة، كما استفاد من خروج أخطر لاعبي الفجيرة كريستيان بسبب الإصابة في الدقيقة 28.

ومنح حكم المباراة محمد عبيد ضربة جزاء لاتحاد كلباء بعد الرجوع إلى (الفار)، عقب لمس الكرة من قبل عبدالله المطروشي، ليسددها مالابا على يمين المرمى (45+3).

وعزز كلباء النتيجة بالهدف الثاني عن طريق محمد سبيل، الذي استفاد من كرة طولية وصلته من مارياني أكملها داخل المرمى (53). وحاول الفجيرة الرد، إلا أن رأسية عبدالله سعيد ذهبت جنب القائم (65)، كما رد القائم الأيسر كرة سددها مدافع الفجيرة، النيجيري موفتاو أولابي (72).

وأضاع مالابا فرصة هدف ثالث بعد انفراده بالمرمى تصدى لها حارس الفجيرة صالح ربيع 83، ثم عاد بعدها ليسجل الثالث (88).

مالابا سجل ثنائية من ثلاثية كلباء، وقاد فريقه إلى النقطة 26.

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