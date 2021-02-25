شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الليبي يعلن رفع «كاف» للحظر عن ملاعب بلاده قبل مواجهة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، اليوم الخميس، خلال كلمته بالفيديو على الصفحة الرسمية للاتحاد الليبى التي قام ببثها من موريتانيا- بأن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، كاف، قرر رفع الحظر الكامل رسميًا عن الملاعب الليبية.

وأوضح الشلماني أنه تم التوصية من كاف بمراجعة ملاحظات بسيطة حول ملعب طرابلس الدولى، وطالب كاف ايضا بضرورة إعداد خطة أمنية بسيطة لاستقبال منتخب تونس في تصفيات الكان، واستقبال مباريات فريق أهلي بنغازي القادمة، وجميع المباريات القادمة على ملاعب ليبيا.

وأضاف أن قرار رفع الحظر يعد البداية من أجل إعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في إفريقيا، وطالب بتكاتف الجهود والمؤسسات بالدولة من أجل ليببا، قائلا إنه تم بذل جهد كبير من من أعضاء الاتحاد الليبى ورؤساء الأندية واعضاء الجمعية العمومية لكرة القدم بليبيا ولكن كل هذه المجهودات هي أبسط شيء نقدمه لليبيا.

واشار رئيس الاتحاد الليبي إلى أن هناك ملاحظات بسيطة حول ملعب شهداء بنينا ويتم حاليًا البدء بتعديلها، ثم سيتم بعدها الانتقال إلى الملاعب الأخرى.

ووجه الشلماني الشكر للجماهير الليبية، والوعي الرياضي والاتحاد الإفريقي، وجميع من ساند ليبيا ووقف بجانبها للوصول إلى هذا القرار.

كما وجه الشلمانى الشكر لجميع الليبيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الحكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة، حيث طالبه بضرورة المساعدة في تسهيل وحل الأمور الخاصة بالملاعب تحت رعايته وذلك بالتعاون مع كل الأجهزة في كل من طرابلس وبنغازى.

كان قرار رفع الحظر عن الملاعب الليبية قد سبقته زيارة رسمية لوفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلى ليبيا استمرت ثلاثة أيام وتقرر بعدها رفع الحظر عن الملاعب الليبية، كما تقرر إقامة مباراة المنتخب الليبى لكرة القدم، أمام منتخب تونس، في تصفيات كأس إفريقيا بملعب بنينا ببنغازي.

يشار إلى أن ليبيا فرض عليها حظر اللعب على ملاعبها لعدة سنوات؛ مما اضطر المنتخب الليبى إلى التنقل بين عدد من الدول لاستقباله للعب مبارياته على ارض غير ليبية تنفيذا لقرار الحظر حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة خارج أراضيه.

يذكر أن ليبيا تقع مع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.