شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواصل استعداداته لمواجهة أبها بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، استعداداته، لمواجهة أبها، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية شاقة، ثم ركز الكرواتي آلين هورفات، المدير الفني للفريق، على بعض الجمل التكتيكية، من خلال المناورة التي أجراها بين اللاعبين على منطقة وسط الملعب.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثامن، بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.