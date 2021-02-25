شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: سنعالج الأخطاء الدفاعية وسعيد بتخطي وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بفوز فريقه على نادي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية.

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، أن فريقه أدى مباراة جيدة وسيطر على معظم فتراتها خاصه في الشوط الثاني، أمام فريق ليس سهلاً وهو وادي دجلة الذي يقدم عروضًا جيدة ف الدوري، وكشف حسام حسن أن بعض لاعبي فريقة تأثروا بالهزيمة الأخيرة المفاجئة أمام أسوان مما أدى إلى حدوث بعض الأخطاء في بعض فترات المباراة.

وأضاف العميد أنة بالرغم من تأخر الفريق بهدف في بداية المباراة إلا أن اللاعبين لم يفقدوا الأمل واستطاعوا تحقيق التعادل ثم الفوز، وأكد المدير الفني لزعيم الثغر أنه بالرغم من الفوز إلا أن هناك بعض الأخطاء الدفاعية سيسعى لعلاجها في التدريبات القادمة.